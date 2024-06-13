yamaha yfl-281 リングキー　ヤマハ　フルート　インライン

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商品詳細
ヤマハのフルートになります。専門業者で調整済みです。リングキー、インラインになります。よろしくお願い致します。メーカーサイトよりリング状のキイが一直線に並んでいる、インラインリングキイモデル。管体に採用した白銅の軽やかな響きに加え、リングキイ特有の繊細な表現と華やかな音色を愉しむことができます。
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