vibramate v7 ブラック ヴィブラメイト

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装着に伴う傷はあるかと思いますが、基本的には綺麗です。レスポールを手放したので出品します。興味のある方是非。・仕事の都合で発送手続きは土日に行います。・状態等について、細かな部分など全てを記載できていない場合があります。知りたい情報があれば必ず事前にお願いします。＊以上の内容を理解していただいた上での購入をお願