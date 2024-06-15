ちいかわワクワクゆうえんち　ぷちミニマスコット　うさぎ

ちいかわワクワクゆうえんちシリーズ人気のうさぎのマスコットです。販売終了品につき、大変貴重なお品です。新品、タグ付き、未開封品です。喫煙なし、ペットなし環境で保管しています。宅急便コンパクトの専用箱を使用して発送します。どうぞよろしくお願いいたします。遊園地ちいかわハチワレうさぎモモンガくりまんじゅうシーサーラッコ古本屋カニちゃんあのこでかつよセイレーン島二郎ナガノ人気タイトル···ちいかわ



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