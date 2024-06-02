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ダイナマイトアクション グレンダイザー\u0026スペイザー　エヴォリューショントイ
商品番号 X83025240867
商品名

ダイナマイトアクション グレンダイザー\u0026スペイザー　エヴォリューショントイ
ブランド名 Xankle
特別価格 税込 11,070 円
在庫状況 あり

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商品詳細

新品未開封品になります。宇宙征服を目論むベガ星連合軍の円盤獣から地球を護るため死闘を繰り広げた、”グレンダイザー”がフル装備となってダイナマイトアクションシリーズで再登場！グレンダイザー最大の魅力である”スペイザー”との合体、しかも、４種類とも再現することが出来る豪華セットです。さらに兜甲児が駆るＴＦＯも付属！他にも、グレンダイザー用の武器としてハーケン（ダブルハーケンとして合体可能です）が付属するほか、専用の手パーツを装着し、組み換えによってスクリュークラッシャーパンチを再現可能、スペイザー用の武器として、スピンソーサー、スピンドリルも付属し、プレイアビリティーは満点です。各部の関節にダイナマイトアクションならではの共通マグネジョイントを装備し、分離合体も自由自在！ダイナマイトアクションシリーズ同士のパーツ交換も可能です。アクショングレンダイザー\u0026スペイザー　エヴォリューショントイ
http://narcologia.ru/goods/stage921097.html
http://narcologia.ru/goods/choice518185.html
http://narcologia.ru/goods/secretarial115716.html

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