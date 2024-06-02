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特価❗ディズニーキャラクターズ「スティッチシリーズスペシャルコンプリートBOX」
商品番号 W23548357265
商品名

特価❗ディズニーキャラクターズ「スティッチシリーズスペシャルコンプリートBOX」
ブランド名 ディズニー
特別価格 税込 4,920 円
在庫状況 あり

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商品詳細

キャラクター...ディズニーグッズ種類...その他ディズニーキャラクターズSpecialオーナメントくじ「スティッチシリーズスペシャルコンプリートBOX」かなり以前に入手して、棚に飾っていました。箱は開封しましたが、オーナメントは出していません。しかし長期で素人保管のため、経年による劣化・変色・歪み・ホコリ・汚れ等をご理解の上、入札ください。箱にも日焼けや折れ等あります。(写真を参照して下さい)他にも、食玩ではリーメントやメガハウス、玩具では聖闘士聖衣神話、リボルテック、HCMPro、超合金魂、S.I.C、ゲームソフト等、いろいろ出品していますので、同梱等のご希望がありましたら、お気軽にコメントをお願いします。よろしくお願いします。
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