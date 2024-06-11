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ミュージカル刀剣乱舞 花影ゆれる砥水 缶バッジ クリカ 長谷部14点セット
商品番号 R19704864805
商品名

ミュージカル刀剣乱舞 花影ゆれる砥水 缶バッジ クリカ 長谷部14点セット
ブランド名 Rswirl
特別価格 税込 2,205 円
在庫状況 あり

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商品詳細

★即購入可ミュージカル刀剣乱舞花影ゆれる砥水缶バッジ、クリカの長谷部14点セットです。開封後すぐにOPP袋に封入しました。推しですが集め過ぎた為、お好きな方にお迎えしていただけると嬉しいです。よろしくお願い致します。⚠️7/15までの出品。値下げ不可。値下げ予定はございません。予めご了承ください。【梱包】・プチプチ2重巻・水濡れ防止・段ボールにて両面補強あり・匿名配送#刀ミュ#刀剣乱舞#花影揺れる砥水#へし切長谷部#長谷部#缶バッジA#クリアカード#マット#紋#抜刀#納刀#クリカグッズ種類···その他
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