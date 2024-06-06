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EXO　シウミン　恋はチャレンジ　ドジョンに惚れる　トレカ　DVD　パンフレット
商品番号 V27667957200
商品名

EXO　シウミン　恋はチャレンジ　ドジョンに惚れる　トレカ　DVD　パンフレット
ブランド名 Vswirl
特別価格 税込 2,430 円
在庫状況 あり

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商品詳細

本編DVD+トレカ付き+予約特典缶バッジシウミンの歌う主題歌DVD+映画パンフレット主題歌DVDは１度再生しましたので盤面ほんの少し傷あります。本編DVDは未再生、パンフレットはパラパラ見た程度ですがいずれも自宅保管品のため状態を気にする方はご遠慮下さい。トレカはスリーブ+硬質ケースに入れ保管していたものです。まとめて防水、プチプチで包み発送します。即購入可能、ばら売り/値下げ不可。xiumin도전시우민
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