大谷翔平ボブルヘッドフィギュア（非売品）

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ジャンル（スポーツ選手）···野球性別···男フィギュア種類···その他値下げしました宜しければ、この機会に是非宜しくお願い致します。セイコーアストロンの時計購入時にいただきました。写真撮影の為に開封したのみです。是非必要な方に所持していただければと思います。大谷翔平のファンの方、宜しくお願い致します。性別···男フィギュア種類···その他