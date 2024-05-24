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- 美品！ ヤマハ YFL-211 フルート
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商品詳細
■商品名■YAMAHAヤマハ YFL-211フルート■商品コンディション■目立った傷・汚れなど特に見受けられない非常にキレイな商品でまだまだお使い頂ける商品です。現状お渡しになりますのでご理解下さいませ。■付属品■・ハードケース・メンテナンスロッド画像のものが全てになります。⭐︎清掃・梱包を含め安心・迅速に発送させて頂きます。⭐︎コメント無しのご購入も大歓迎です♪⭐︎即日発送！⭐︎送料無料！⭐︎匿名配送！
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