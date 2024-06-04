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法眼　永徳　　淡彩水墨画　　【　茅　葺　替　之図　】　　共箱　　488
商品番号 S81673664400
商品名

法眼　永徳　　淡彩水墨画　　【　茅　葺　替　之図　】　　共箱　　488
ブランド名 Sswirl
特別価格 税込 97,150 円
在庫状況 あり

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商品詳細

絵画の種類···日本画　　　　　　　　法眼永徳　　　淡彩水墨画　　　　模写形式···掛け軸・掛軸　　　　　　　　紙本掛軸一幅　　軸先は紫檀主題···人物・肖像　　　　　　　　　茅　葺　替　之図　　共箱主な画材···その他　　　　　　　　　水墨画　　　　　　　　　　　　共箱には、法眼永徳　菖蒲画と記載有り　不詳　　　　　　　　状態　　表具　　紙本共　経年経過ややシミ　　ヤケあり　　　　　　　　サイズ　表具　　130cmX37cm紙本　　56cmX26.5cm共箱　　45cm7.0cm7.0cm80サイズゆうパックで発送
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