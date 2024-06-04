法眼　永徳　　淡彩水墨画　　【　茅　葺　替　之図　】　　共箱　　488

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絵画の種類···日本画 法眼永徳 淡彩水墨画 模写形式···掛け軸・掛軸 紙本掛軸一幅 軸先は紫檀主題···人物・肖像 茅 葺 替 之図 共箱主な画材···その他 水墨画 共箱には、法眼永徳 菖蒲画と記載有り 不詳 状態 表具 紙本共 経年経過ややシミ ヤケあり サイズ 表具 130cmX37cm紙本 56cmX26.5cm共箱 45cm7.0cm7.0cm80サイズゆうパックで発送