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- 鳥文斎栄之 美人図 保存箱 MA819
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商品詳細
縦 約199.4ｃｍ横 約38.4ｃｍ保存箱有ヨゴレ有神経質な方のご入札はご遠慮ください。画像の色合い等は、パソコン・撮影機器・照明灯から現物とは多少の異なる場合がございます。質問等がある場合は、必ず落札前にお願い致します。出品商品は、落札決算後2〜3日程度、発送には日にち頂いてますので、ご理解の上、落札ください＃掛軸＃軸＃鳥文斎栄之＃美人図
http://narcologia.ru/goods/procurement941933.html
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