井上萬二作　白磁彫文蓋付　４客

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商品詳細
井上萬二作 白磁種類 汲出椀サイズ 直径約9cm高さ約5.5cm蓋約10cm5客のうち１客は以前使用しましたので４客の出品です。４客は全て未使用です。箱は、経年劣化で幾分色あせておりますが。ご理解頂ける方のみ宜しくお願い致します。
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