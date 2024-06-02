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井上萬二作　白磁彫文蓋付　４客
商品番号 W75404830768
商品名

井上萬二作　白磁彫文蓋付　４客
ブランド名 Wswirl
特別価格 税込 2,886 円
在庫状況 あり

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商品詳細

井上萬二作　白磁種類　汲出椀サイズ　直径約9cm高さ約5.5cm蓋約10cm5客のうち１客は以前使用しましたので４客の出品です。４客は全て未使用です。箱は、経年劣化で幾分色あせておりますが。ご理解頂ける方のみ宜しくお願い致します。
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