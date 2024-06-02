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523 井上萬二「白磁ぐい呑み」共箱 酒器 ぐい呑み 有田焼 陶芸 白磁
商品番号 B10629628410
商品名

523 井上萬二「白磁ぐい呑み」共箱 酒器 ぐい呑み 有田焼 陶芸 白磁
ブランド名 Bswirl
特別価格 税込 7,296 円
在庫状況 あり

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商品詳細

523作者名：井上萬二商品名：「白磁ぐい呑み」サイズ：H　48×　W48cm状態：目立ったキズや汚れもなく、状態は良いです。#陶芸#骨董品#アンティーク#工芸品#美術品#井上萬二#有田焼
http://narcologia.ru/goods/scissoring922996.html
http://narcologia.ru/goods/teaspoonful615351.html
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井上萬二　作　白磁緑釉百合文ぐい呑

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