スピーカーケーブル スピコン－スピコン(4芯) 25M

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商品詳細
ブランド:CLASSICPRO(クラシックプロ)圧倒的なコストパフォーマンスを誇るCLASSICPRO。12mm径仕様により耐久性、柔軟性はもちろんクリアでストレートなサウンドを持ち合わせたスピーカーケーブルです。スピーカーケーブルスピコン－スピコン(4芯)25m、ブラック種類...スピーカー
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