Bach(バック) トロンボーン用MP　太管　6 1/2AL GP

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商品詳細
VincentBach(バック)トロンボーン用マウスピース 太管 61/2AL金メッキ加工品です。61/2AL61/2Aと同じ形状のリムとカップに大きめの“Ｇ”スロート（6.63mm）と.420（暗め）バックボアの組み合わせでチュートン（ドイツ）的な音色を求める奏者に向く。力強いが落ちついた丸みを持ち、遠鳴りする音色を求めるユーフォニウム奏者にも向く。金の価格高騰中！ぜひご検討ください。ほぼ未使用の状態です。目立つキズや打痕、歪み等は見受けられませんが、自宅保管品のため、あらかじめご了承ください。アクセサリー・パーツ···マウスピース種類···トロンボーン
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