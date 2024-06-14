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fender / mogami ギターシールド　ケーブル 3本
商品番号 I72262603527
商品名

fender / mogami ギターシールド　ケーブル 3本
ブランド名 Iswirl
特別価格 税込 1,568 円
在庫状況 あり

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商品詳細

fenderシールド5mmogamiシールド5mメーカー不明シールド3m（スタジオで買いました。)fenderとmogamiはスタジオで5.6回使った程度です。出品前に試しましたが3本ともいい感じの音でます。よろしくお願いします。
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