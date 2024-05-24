【Golden Circle⭐︎】Tシャツ 黒（フォト） / XL〈販売終了〉美品

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2023年2月21日と3月28日に開催されたスペシャルライブ『GoldenCircleSpecialいつかの僕らの夢、星になれたかな』のTシャツです。オーバーサイズとして、フロントタックインしても可愛いです！〈カラー〉ブラック〈サイズ〉（着丈×身幅×袖丈）XL：約77cm×58cm×24cm〈素材〉綿〈生産国〉中国/日本〈商品の状態〉美品ライブ当日のみ・ロンTの上に着用（ホームクリーニング済み）〈配送〉ゆうパケットプラスを予定寺岡呼人Mr.Children桜井和寿マカロニえんぴつはっとり緑黄色社会長屋晴子柄・デザイン···プリント（ロゴなど）カラー···ブラック袖丈···半袖