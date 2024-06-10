☆桑色置炉 在銘独楽釜 唐銅蓋 置炉用600W(可変) 炭型 電熱器 送料込み

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☆ご覧頂きありがとうございます☆美品桑色置炉在銘独楽釜唐銅 蓋置炉用600W炭型電熱器 送料込みの出品です。♦早期お買い上げ特価です。 近々に46800円に戻します。＊全体サイズ(素人採寸です)幅40㎝□高さ29㎝(釜口まで) 口径11.2㎝重さ11.8Kg〇商品明細＊置炉：未使用？桑色置炉＊茶釜：佐藤浄清作(刻印) 霰帯地紋独楽釜唐銅蓋釜鐶＊置炉用電熱器：野々田製600w (600/300/300W可変)電源コード切替スイッチ付き高さ調整金具付き。＊灰型(灰を模したカバー)付き◎商品状態・桑色置炉多少のよごれ、磨入子に電熱器 の小キズ等ございますが未使用 の様ににて状態良好きれいです・独楽釜釜鐶付き長期保管品にて多少のよごれは ございますが、目立ったサビな く未使用の様に状態良好です。発送時に茶釜ご使用前のアドバイスをさせていただきます。・600W置炉用炭型電熱器多少のよごれはございますが 未使用品にてきれいです。 灰型,、高さ調整金具が付き。600wでお湯を沸か300/300w(内外,釜の大小でご選択)で保温が出来ます優れ物です。 見栄え安全を考慮し、落とし内 部から配線が出る様組み替えさ せて頂きます。・お届け後、すぐにお使いいただけます様、清掃済します。〇置いておくだけでも絵になるお勧めの逸品、セット品です。＊写真の物がすべてです。＊キャンセル返品はお許し下さい＊完品をお求めの方、神経質な お方はお避け下さい。＊文言、写真には限りがございま す。アンティーク商品で見落と しがある場合もございますが現 品優先にてお願い致します。＊撮影環境により色目が変わる事 がございます。＊共箱に汚れ傷みがございます。★検索カテゴリー＊茶道具＊茶器＊釜＊茶釜…