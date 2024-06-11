ウマ娘　スノーウィ・インテグレティVer　アクリルスタンド

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商品詳細
衣装「スノーウィ・インテグレティ」に身を包んだ▸ナリタトップロード▸サクラローレル▸ライスシャワーのアクリルスタンドです。アクリル樹脂製でサイズはおおよそ本体/約W90mm×H150mmとなります。ばら売りはそれぞれ5500円となります。#おはぎホビー845001
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