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ウマ娘　スノーウィ・インテグレティVer　アクリルスタンド
商品番号 H10483378204
商品名

ウマ娘　スノーウィ・インテグレティVer　アクリルスタンド
ブランド名 Hswirl
特別価格 税込 6,278 円
在庫状況 あり

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商品詳細

衣装「スノーウィ・インテグレティ」に身を包んだ▸ナリタトップロード▸サクラローレル▸ライスシャワーのアクリルスタンドです。アクリル樹脂製でサイズはおおよそ本体/約W90mm×H150mmとなります。ばら売りはそれぞれ5500円となります。#おはぎホビー845001
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