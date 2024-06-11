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中国　影青　陶硯　アンティーク　送料込み0830
商品番号 D53668904807
商品名

中国　影青　陶硯　アンティーク　送料込み0830
ブランド名 Dswirl
特別価格 税込 7,590 円
在庫状況 あり

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商品詳細

送料込み　即購入ok！口径　12.0cm底径　14.5cm高さ　4.7cm●その他、注意事項：同じIDで複数ご購入の場合、同梱させて頂きます。別々に送っていただきたい場合は、事前にお知らせください。中古品が多く出品していますので、多少汚れや経年のダメージがあります。お神経質な方はご購入おやめください。未使用品でも、スレキズ、汚れなどあります。新品と同様に品質求める方おやめください。
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