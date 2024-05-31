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FERNANDES ベース
商品番号 V81982756277
商品名

FERNANDES ベース
ブランド名 フェルナンデス
特別価格 税込 4,914 円
在庫状況 あり

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商品詳細

FERNANDESベース大きな傷はありませんサビなども目立つサビはありません。中古なので使用感はあります。ご理解の上、お願いします。
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