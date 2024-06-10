電子ピアノ　ヤマハ　YDP-88II ★商品直接引取り限定

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[型式]YAMAHAYDP-88II1998年製 定価 ¥148000[サイズ]W138cm×D47cm×H83cmき[重さ]42kg[鍵盤]88鍵盤(A1~C7)[音色]5色 ピアノ、エレクトリックピアノ1、2、ハープシコード、オルガン[仕様]折り畳み式譜面立て、スライド式キーカバー[付属端子]ヘッドフォン端子×2[その他]ヘッドフォン、椅子は付きません。 説明書はなしで、ネット検索にて確認願います。 1台不要になりましたので出品します。鍵盤、音量、音色、ペダルなどの各機能動作は確認済みで、「感動品」です！外観も目立った傷や汚れも無く、年数経過の割には、まだ未だ十分使える美品だと思います。「配送について」商品の直接引取り限定で、配送などの手配や送料等の問合せにはお応えしかねます。商品は、こちら「宮城県仙台市」の戸建て一階から直接運び出せます。鍵盤台とスタンド台に分解して運び出せますので、軽普通車でもOKです。 ★(写真参照)尚、商品引渡し時に、全ての動作確認をして頂きます。☆近隣地域100k位なら、軽貨物車での配送のお手伝いも可能です。ご不迷な点や確認等はコメントにてお願いします！レベル···初心者種類···電子ピアノ種類···アクセサリー・パーツ