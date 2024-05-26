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Musicom LAB EFX-LE
商品番号 P46324423004
商品名

Musicom LAB EFX-LE
ブランド名 Pswirl
特別価格 税込 19,000 円
在庫状況 あり

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商品詳細

MusicomLABEFX-LEEFXLEは、EFXMK-Vのパワフルな機能をそのままに、コンパクトにまとめられたプロ用オーディオ・コントローラーです。Windows、Mac両OS用のエディターソフトウェアが用意されており、プリセット毎のMIDI設定（CC、PC＆エクスプレッション）、ループの入れ替え、ボリュームループ等、複雑なプログラミングもMIDIインターフェースからPCで簡単に行えます。さらに、保存したファイルはアップ\u0026ダウンロードが可能です。室内でのみ使用していました。使用感の少ない美品です。マニュアル、アダプター付属他の出品物と合わせてご購入いただける場合、お値引きいたします。エフェクトタイプ···スイッチャー・ラインセレクター
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http://narcologia.ru/goods/monophonic446512.html
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Musicom LAB EFX-LE
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