中国書道 古墨 藏墨 徽歙曹素功堯千氏 精製徽墨 上海墨 骨董品 金絵柄 ...

中国書道古墨藏墨徽歙曹素功堯千氏精製徽墨上海墨骨董品金絵柄那智黒御硯松鶴製墨龍池硯★当方は商品に対して専門知識がなくあまり詳しくないため写真は全て現状渡しとなります、★ランクは【Aランク】としますが、個人保管してたので外装にダメージなどあります、完璧品求める方はお控えください。★写真以外に付属品はありません。【注意事項】●素人目線によるチェックの為、見落としがあるかもしれませんので何卒ご了承下さい。●素人梱包です。箱や段ボール緩衝材などは再利用（リサイクル）品を使用しています。●商品状態の感じ方には個人差がありますので、“中古品”という事をご理解いただき、神経質な方、完璧な物をお探しの方は、ご購入をご遠慮ください。●撮影の環境上、商品画像は実際の商品と色・質感等が若干異なる場合があります、ご了承ください。＊＊＊＊＊＊ランク表＊＊＊＊＊＊【Sランク】新品。未使用品・展示品等の開封品購入後経年した物もあります。【Aランク】未使用に近い。長期間個人保管品、また数回の使用・試着程度のもの。状態は非常に良い部類です。【Bランク】中古。使用頻度は少なく、相応のキズはあるものの、かなり状態が良い美品の部類です。【Cランク】中古。通常使用による、ある程度キズ・ヨゴレ、使用感があるものの、状態は比較的良い部類です。【Dランク】中古。それなりにキズ・ヨゴレ、使用感はありますが、通常の使用では問題ない部類です。【作動未確認品】当方では、使用確認ができない品です。（部品等の欠品がある商品も含まれます。）使用中に不具合が生じましても保証致しかねます内部等の確認等はしていません。作動できればお買い得品【ジャンク品】中古。部品取り・再生用等に使う品です。内部等の確認等はしていません。【ヴィンテージ】中古。ヴィンテージ・希少性のある商品です商品の価値観は、ご入札者様に委ねるものです。内部等の確認等はしていません。使用中に不具合が生じましても保証致しかねます



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