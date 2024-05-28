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シュリンク付き ポケモンカード レイジングサーフ BOX
商品番号 B83259341553
商品名

シュリンク付き ポケモンカード レイジングサーフ BOX
ブランド名 Bswirl
特別価格 税込 2,880 円
在庫状況 あり

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商品詳細

スカーレット＆バイオレット強化拡張パックレイジングサーフBOXシュリンク未開封の新品です。破損、漏水防止の為、レギュラーBOXに入れて発送致します。ノークレーム、ノーリターンでお願いいたします。よろしくお願い致します。ボックスパックシングル...ボックス(box)
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