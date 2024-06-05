Tycoon Percussionツリーチャイム／ウインドチャイム（36音）

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商品詳細
TycoonPercussionツリーチャイム／ウインドチャイム／バーチャイム（36クロムチャイム）です。カラーはナチュラルでスタンド付き（ビーターはありません）になります。なお、写真の通りロゴの横にシールを剥がした跡があります。セットした際に背面になりますし、使用には問題ありませんが、この点はご留意ください。その分、少しお安めの価格に設定しております。種類...その他
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