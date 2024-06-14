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1212 鍋島焼　染付松竹梅　獅子香炉　未使用
商品番号 F18307215120
商品名

1212 鍋島焼　染付松竹梅　獅子香炉　未使用
ブランド名 鍋島
特別価格 税込 19,520 円
在庫状況 あり

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商品詳細

鍋島焼　染付松竹梅　獅子香炉　状態、詳細につきましては画像にて確認の程よろしくお願い致します。未使用品ですが、長期保管品の為、底部に少し汚れがあります。箱なしプチプチで丁寧に梱包して、郵送します★即購入歓迎です　　24時間以内発送ご検討中の方はぜひコメントお待ちしております(^-^)価格相談もぜひ！希望額ご提示ください！トラブル防止のため返品・返金には対応出来ませんので予めご了承くださいませ。
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