

練習用三味線です。紅木棹ですが表裏の皮が破れ - 和楽器



練習用三味線です。紅木棹ですが表裏の皮が破れ-



練習用三味線です。紅木棹ですが表裏の皮が破れ-eastgate.mk



練習用三味線です。紅木棹ですが表裏の皮が破れ - 和楽器



練習用三味線です。紅木棹ですが表裏の皮が破れ-



練習用三味線です。紅木棹ですが表裏の皮が破れ - 和楽器



練習用三味線です。紅木棹ですが表裏の皮が破れ-eastgate.mk



三味線です。練習用に如何でしょう。 【感謝価格】 13260円 zicosur.co



中古三味線】地唄紅木三味線（厳選品）【和楽器市場】



春のコレクション Kankoro！ほぼ新品！トチ入り紅木！津軽三味線！ 和 ...



中古三味線】長唄金細三味線（厳選品）【和楽器市場】



紅木 金細 一本溝 中棹三味線【新皮張替済３本継】の通販 by 雅｜ラクマ



津軽三味線 紅木 東サワリ 3つ折り 両面破れ無し smcint.com



三味線本体中棹、プラ撥ハードケース付表裏皮は破れています。棹幅28mm ...



三味線 中棹 皮破れなし | cimaise-architectes.com

三味線です。表皮と裏革が破れています。が、棹は紅木です。烏頭には傷は有りません。皮は@5,000円表裏替えて10,000円ぐらいするそうです。三味線の練習用に如何でしょうか。棹や胴は綺麗です。練習用の撥もお付けします。運賃も当方で負担します。