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練習用三味線です。紅木棹ですが表裏の皮が破れ
商品番号 I15735968606
商品名

練習用三味線です。紅木棹ですが表裏の皮が破れ
ブランド名 Iswirl
特別価格 税込 6,000 円
在庫状況 あり

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商品詳細

三味線です。表皮と裏革が破れています。が、棹は紅木です。烏頭には傷は有りません。皮は@5,000円表裏替えて10,000円ぐらいするそうです。三味線の練習用に如何でしょうか。棹や胴は綺麗です。練習用の撥もお付けします。運賃も当方で負担します。
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