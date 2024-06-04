アルセウスvstar ur

即購入OKです。自引き後、即スリープにいれて自宅保管しておりました。比較的美品だと思いますが素人検品ですのでご理解いただける方のみご購入お願い致します。よろしくお願い致します。















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