二代目藤原楽山 青備前菊彫香炉 共箱 備前焼 茶道具 香道具 工芸品 細工物

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岡山県重要無形文化財保持者故二代藤原楽山造青備前菊彫香炉です。共箱（四方桟）付き。陶印あり（薄い。画像14）。蓋裏に「楽山作」の書付と「楽山」の印あり（画像18）。【商品の状態】香炉本体：「目立った傷や汚れなし」。箱：蓋の表にカスレ。蓋にやや反り（画像19）。箱の底の木目に隙間（画像20）など、箱全体に経年のスレや汚れがあるため、「やや傷や汚れあり」。【サイズ】幅：14cm奥行：11.6cm高さ：10.1cm重量：450g素人計測のため多少の誤差はご容赦ください。【配達日時指定不可】ゆうゆうメルカリ便の仕様により配達日時は指定できません。ご了承ください。【値下げ不可】こちらの商品は値下げできません。【二代目藤原楽山（ふじわら-らくざん、1910~1996）】岡山県重要無形文化財保持者。本名藤原六治。1910（明治43）年、塩青焼の考案者、名工初代藤原楽山の三男として伊部に生まれる。早くから父に師事して陶技を習い、家伝の塩釉の青備前の技法を受け継ぐ。1930年、父の没後、二代目楽山を襲名した。「茶碗と香炉の楽山」と言われ名声高く、1948年、国の丸技作家に認定される。1954年、岡山県重要無形文化財「備前焼の製作技術」保持者に認定される。1988年、岡山日日新聞芸術文化功労賞受賞。1996年、没。長男に謙（三代目藤原楽山）、次男に謹一。孫に康。〈主な受賞歴〉勲六等単光旭日章岡山日日新聞芸術文化功労賞#Bizen_ware#BizenYaki#Rakuzan_Fujiwara#incense_burner2代目陶磁器やきもの陶彫香爐茶器インテリア置物伝統工芸骨董品茶陶アロマお香彫刻オブジェクトレトロアンティークコレクションビンテージ透かし彫り塩青備前故人物故作家キクレア希少高級品貴重名品細工師六古窯三足香炉足付き香炉