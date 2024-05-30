ポケモンカード　モクロームンク

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※キズありカードになります。カードの状態は画像にて判断お願いします。トラブル防止のためプレイ用でお願いします。すり替え防止、購入後の傷等による商品の交換・返金はいたしませんのでご了承下さい。プチプチ封筒＋ローダーに入れメルカリ便にて発送予定です。