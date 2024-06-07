硯　木箱入り　大サイズ　龍の筆置き付き

木箱 横11cm✖️縦14.5cm✖️4cm硯 横8.8cm✖️縦12.7cm✖️2cm龍の筆置き 長さ13.3cm（4枚目画像）硯に使用感はありますが、硯に欠けもなくまだまだ使用できます。木箱にフェルトを敷いているので、木箱は美品です（フェルトは墨汁の汚れあり）龍の筆置きも筆置きが有ると便利です。※他にも書道関係出品しています。ご購入頂いた方には有名メーカーの化粧品をオマケに付けますので、絶対にお得です。他の商品もご覧下さいませ⬇️⬇️⬇️#byぷりん



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