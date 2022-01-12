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- 椎名林檎 非売品 ノベルティ ショッピング 紙袋 レコード サイズ 未使用
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商品詳細
めっちゃレア！当時、福岡で編集者で働いていた友人から頂いた物です。ノベルティ？ 配布物？良く分かりませんが、紙袋です。未使用です。 林檎ちゃんの描いたイラストがかわいい。サイズ縦 約448mm横 約387mm
http://narcologia.ru/goods/teaspoonful247951.html
http://narcologia.ru/goods/sci-fi493247.html
http://narcologia.ru/goods/displease803331.html
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