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椎名林檎　非売品　ノベルティ　ショッピング　紙袋　レコード　サイズ　未使用
商品番号 F86000779765
商品名

椎名林檎　非売品　ノベルティ　ショッピング　紙袋　レコード　サイズ　未使用
ブランド名 Fankle
特別価格 税込 2,730 円
在庫状況 あり

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商品詳細

めっちゃレア！当時、福岡で編集者で働いていた友人から頂いた物です。ノベルティ？　配布物？良く分かりませんが、紙袋です。未使用です。　林檎ちゃんの描いたイラストがかわいい。サイズ縦　約448mm横　約387mm
http://narcologia.ru/goods/teaspoonful247951.html
http://narcologia.ru/goods/sci-fi493247.html
http://narcologia.ru/goods/displease803331.html
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