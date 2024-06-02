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週末限定価格!!Dean Razorback ハードケース付き!
商品番号 V34530220158
商品名

週末限定価格!!Dean Razorback ハードケース付き!
ブランド名 Vswirl
特別価格 税込 31,635 円
在庫状況 あり

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商品詳細

パンテラのギタリスト、ダイムバックダレルのシグネチャーモデル!定価21万のものです購入時からノブとジャックは変更されていました純正のものは付属致します先端やボディに多少の傷がございます(写真程度のものがいくつかの先端にあります)また13fに多少の詰まりがありますので調整が必要になりますのでご理解くださいピックアップはかなりハイパワーなものが乗っており、見た目通りの音が出せると思います!以上のことを踏まえた上での購入をお願い致します3Nを守って頂ける方の購入をお願いいたしますPanteraMetallicaMegadethslayerメタルエレキギターギブソンハムバッカーフェンダーIbanezPRSGibsonB.C.richJacksonzakkWyldeタイプ···その他ボディタイプ···ソリッド
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