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煎茶道具　釜師　佐藤清光作　田口形老松文　鉄釜　鉄釜　共箱　D　R6371B
商品番号 F37547532826
商品名

煎茶道具　釜師　佐藤清光作　田口形老松文　鉄釜　鉄釜　共箱　D　R6371B
ブランド名 Fswirl
特別価格 税込 15,043 円
在庫状況 あり

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商品詳細

主な素材...鉄大きさ　高さ約２０．５cm　幅約１７cm×約１４．５cm24時間水を入れていましたが、水漏れはいたしませんでした。土日祝日は、発送、返信等が出来ません。また、夏季、年末年始など長期休暇を頂く場合がございますので、プロフィールにてその都度ご案内しております。トラブル防止のため必ずご確認下さい。送料込みの商品は、こちらで配送方法を変更する場合があります。ご了承ください。
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http://narcologia.ru/goods/diamond76558.html
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