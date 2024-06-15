煎茶道具　釜師　佐藤清光作　田口形老松文　鉄釜　鉄釜　共箱　D　R6371B

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商品詳細
主な素材...鉄大きさ 高さ約２０．５cm 幅約１７cm×約１４．５cm24時間水を入れていましたが、水漏れはいたしませんでした。土日祝日は、発送、返信等が出来ません。また、夏季、年末年始など長期休暇を頂く場合がございますので、プロフィールにてその都度ご案内しております。トラブル防止のため必ずご確認下さい。送料込みの商品は、こちらで配送方法を変更する場合があります。ご了承ください。
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