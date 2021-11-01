ホロスターズ 影山シエン キンプリコラボグッズ

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商品詳細
・BIGアクリルスタンド・ランダム缶バッジアクスタは未開封品です。缶バッジはランダム商品のため絵柄確認のため開封済みです。いずれも暗所に保管しておりました。検索用holostars／kingofprism／キングオブプリズム
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