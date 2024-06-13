vstar ユニバース 1box シュリンク付き

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商品詳細
ポケモンカードVSTARユニバース1BOX新品未開封,シュリンク付きです。箱にダメージがあります。・すり替え防止の為,返品はお断りしております。・未開封品ですので,中身での評価はお辞め下さい。
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