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FP-90X-BK Roland キーボード 電子ピアノ
商品番号 C16676166505
商品名

FP-90X-BK Roland キーボード 電子ピアノ
ブランド名 ローランド
特別価格 税込 41,999 円
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商品詳細

ご覧頂きありがとうございます。美品です！動作確認済みです。中古品となりますのでご理解の程、よろしくお願い致します。詳しい状態に関しましては質問してください。付属品・譜面立て・説明書・フットペダル(DP-10)適当なソフトケースに入れて、たのメル便によって発送します。ご購入頂きました際にはよろしくお願い致します。fp-90xFP-90X-BKローランド#ローランド#FP_90X_BK種類···キーボード・シンセサイザー
http://narcologia.ru/goods/mobilehome806343.html
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