FP-90X-BK Roland キーボード 電子ピアノ

ご覧頂きありがとうございます。美品です！動作確認済みです。中古品となりますのでご理解の程、よろしくお願い致します。詳しい状態に関しましては質問してください。付属品・譜面立て・説明書・フットペダル(DP-10)適当なソフトケースに入れて、たのメル便によって発送します。ご購入頂きました際にはよろしくお願い致します。fp-90xFP-90X-BKローランド#ローランド#FP_90X_BK種類···キーボード・シンセサイザー



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