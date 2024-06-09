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モンコレ マンタイン レトロ ポケモン
商品番号 D41539334706
商品名

モンコレ マンタイン レトロ ポケモン
ブランド名 Dswirl
特別価格 税込 1,950 円
在庫状況 あり

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商品詳細

モンスターコレクションマンタインレトロポケットモンスターを出品いたします。商品は写真に写っているもので全てとなります。中古品のご理解頂ける方のご購入をお待ちしております。コメント無しでの即購入、大歓迎です！・値下げ交渉、バラ売り、取り置きは不可とさせて頂きます。・写真の背景に点がある場合、間隔は1cmですので大きさの参考にして下さい。・他の出品物とまとめて購入して頂ける場合、同梱出来そうであれば送料分値下げ致しますので、購入前にコメント欄にてご連絡下さい。・梱包は出来るだけ頑丈に行っておりますが、もし発送方法が不安な場合は変更致しますので、購入前にコメント欄にてご連絡下さい。・発送方法が普通郵便の場合平日は郵便局に行くことが難しい為、週末の発送となります。発送方法：ゆうパケットポスト(￥215)
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