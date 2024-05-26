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STANTON T.62ターンテーブル2台 +ミキサーSMX.202
商品番号 G52369205466
商品名

STANTON T.62ターンテーブル2台 +ミキサーSMX.202
ブランド名 Gswirl
特別価格 税込 19,599 円
在庫状況 あり

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商品詳細

STANTONT.62ターンテーブル2台　　*スリップマット2枚*ダストカバーなし。*カートリッジなし*ep7’アダプタ2個　　　　　　　　　　　　　　　　*ミキサーSMX.202動作確認・ミキサーを通しての音出し確認・各ツマミとボタン等の動作確認・プラッターの回転確認・ピッチコントローラーの動作確認・アーム箇所の動作確認.　　#pioneer#dj#ターンテーブル　#ターンテーブル　＃レコードプレーヤー　#technics#pioneer#dj#vestax
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