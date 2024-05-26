STANTON T.62ターンテーブル2台 +ミキサーSMX.202

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商品詳細
STANTONT.62ターンテーブル2台 *スリップマット2枚*ダストカバーなし。*カートリッジなし*ep7’アダプタ2個 *ミキサーSMX.202動作確認・ミキサーを通しての音出し確認・各ツマミとボタン等の動作確認・プラッターの回転確認・ピッチコントローラーの動作確認・アーム箇所の動作確認. #pioneer#dj#ターンテーブル #ターンテーブル ＃レコードプレーヤー #technics#pioneer#dj#vestax
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