Ｆ３９０　掛軸　大徳寺　藤田寛道　『雲出洞中明』　共箱　『真作』　肉筆　一行書

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Ｇ７６３ 掛軸 大徳寺 西垣宗興 『鶴宿千年樹』 共箱 『真作』 肉筆 一行書



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総丈 約 171cm×31cm本紙 約 101cm×28cm古いお品ですので前提として多少の汚れ、シワ、シミ、焼け、折れなど経年による傷みがございますので予めご了承下さい。また画像枚数に限りがある為、写真にない傷みがある事もございます。以上の点のご理解よろしくお願い致します。