ラジコンヘリ ヘリコプター ローターヘッド まとめ売り

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商品詳細
ラジコンヘリローターヘッド合計7個全て新品未使用、保管状態良好。以下全てカルト製でブラックヘッド１個ブラック１０S１個ブラック１０OFⅡ１個ブラックOF１個ブラックFSⅡ１個ブラック１０SⅡ２個７個合計１３３０００円単品での購入も可能ですのでコメントにてお知らせください。
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