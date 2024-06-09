Auto-Meets

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Auto-MeetsM2machinesマシーン1957DodgeCustomRoyalLancerD500GreenLight１度中身確認をした後箱に入れて大事に保管しておりました(*^ー^)経年の為、箱にスレや小キズありです＊自宅保管品ですので神経質な方は、ご遠慮下さいませ(\u003e_\u003c)ゞ★☆★☆★☆★☆★☆★乗り物系のミニチュアやトイズ他にもありますo(^-^)o↓#ゆいミニカー☆★☆★☆★☆★★★★★★★★★他の出品物も複数お買い上げ頂いた場合はまとめ買い割引させて頂きます(〃^ー^〃)☆☆☆☆☆☆他のアプリにも出品しているので早い者勝ちです！売り切れの際はご容赦下さいませ(´；ω；`)★★★★★★★★★★#ゆいいいね