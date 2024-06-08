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YAMAHA pacifica 美品　初心者特上セット
商品番号 W60266477920
商品名

YAMAHA pacifica 美品　初心者特上セット
ブランド名 ヤマハ
特別価格 税込 11,653 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます。信頼の国産ブランド、YAMAHA製パシフィカ012➕αのセットです！YAMAHAの定番モデル【Pacifica】エントリーなモデルながら、リッチでゴージャスな雰囲気を出しています。PUレイアウトがSSHな為、様々なジャンルに対応出来ます。これからギターを始める初心者の方には大変お勧めです。主観ですが、あらゆるメーカーのエントリーモデルを数多く手にしてきた中で、こちらのYAMAHA Pacificaシリーズがトータルでは最もクオリティが高いと感じております。フレットが若干ジャンボ気味なので、フィンガリングも楽に感じて、演奏し易いです。本体は打コンなし。ピックガードにフィルムも付いたままの美品です。ミニアンプ、ソフトケース、チューナー、シールドも付いてカポ、ピック、クロス、ギタースタンド、説明書付きです。弦高調整、オクターブチューニング、フレット研磨、指板にオイル、接点に復活剤、ボディクリーニング済み。＜商品状態＞外装 : 小さい傷もかなり少ないと思います。かなりの美品です。ネック：ストレート（調整履歴なし）弦高12フレット:6弦2㍉　1弦1.8㍉フレット：9割以上。新品弦に張り替え済み＜その他注意点＞※外観につきましては、写真に写らないキズもある可能性がありますので、現物を優先させていただきます。※あくまでUSED品で素人による確認であることをご理解いただいた上でNC/NRでご購入をよろしくお願いします。#エレキギター #初心者#入門用#ヤマハ#ストラトキャスター #ストラト#PACIFICA#YAMAHA#ぼっち・ざ・ろっく
http://narcologia.ru/goods/peroration12915.html
http://narcologia.ru/goods/troupe398211.html
http://narcologia.ru/goods/manufacture826141.html

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