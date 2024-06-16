米津玄師　リイシューねこちゃん　PINK

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米津玄師さんのHYPEツアーグッズリイシューのぬいぐるみPINK 1体購入後、暗所にて保管しておりました。喫煙していません。ペットいません。発送時は圧縮する場合がありますので、ご了承ください。お値下げ不可となります。即購入可能です。#米津玄師#HYPE#hype#リイシュー#リイシューねこちゃん#ぬいぐるみ