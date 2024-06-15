S.yairi YU-S-03MTS ソプラノウクレレ

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少し大きい目のソプラノウクレレです、通常のウクレレよりナット幅が広いのでギターを弾きなれている人には弾きやすいとおもいます。多分ほとんど試奏ぐらいしか使って無かったと思います。ウクレレの定番木材であるマホガニーのトップ単板モデル。木材本来の風合いを活かしたシンプルなルックスながらサウンドはもちろん、ヘッドトップにもマホガニープレートをあしらい、ロゴはレーザー刻印と細部にこだわったスペックに仕上がっています。専用ギグバッグ付属。TOP：SolidMahoganySIDE\u0026BACK：MahoganyNECK：OkumeNUT：38mm