【M1577-122-87】バイオリン　初心者セット　ケース付き　おすすめ

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数ある中からご覧いただきありがとうございます！☆新品未使用☆☆送料無料☆1点のみなので早い者勝ちです！(*^^*)他にも沢山の素敵な商品があるので良かったらご覧ください(#^^#)#るいすSHOP【商品について】トップの素材タイプスプルースバック材質タイプトウヒ材ストリング材質タイプナイロン【バイオリン楽器】このフィドルキットは、老弱男女を問わず、初心者から経験豊富なミュージシャンに最適なバイオリンです。この大人と子供のバイオリンセットには、遊び方を学び始めるために必要なものがすべて含まれています。【エレガントなデザイン】4/4フルサイズバイオリンは、スプルースウッドパネル、メープルバックボード、サイドプレートにアンティークニスをはめ込んだものです。、無垢材の手彫りのスプルーストップと象眼細工のパーフリングを備えた美しいアンティーク仕上げを備えています。【絶妙な技量】バイオリンはすべて手作業で作られ、黒い線が埋め込まれ、表面が滑らかで、高級バイオリンの縦線があり、手触りが良いです。内部に泡や糸くずで埋められたケースは、ショックからバイオリンを保護し。【キットに含まれるもの】4/4バイオリンx1、ブラジリア弓x2、肩当てx1、バイオリンブリッジx1、予備弦x1、チューナーx1、高品質のロジンx2、軽量ハードケースがあります。【取り扱いに注意】ほとんどのバンドやオーケストラの楽器と同様に、バイオリンは繊細です。輸送中の損傷を避けるために、ブリッジはセットアップされないことに注意してください。注：チューニングペグは慎重に取り扱い、調整時に押し込む必要があります。【M1577-122-87】