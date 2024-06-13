

負傷した騎手 | エドガー・ドガ



競馬場：アマチュア騎手たち』 ドガ | ネット美術館「アートまとめん」



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エドガー・ドガ 騎手



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騎手と馬、1910 | エドガー・ドガ



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馬と騎手



ロンシャンの競馬場』 エドガー・ドガ | ネット美術館「アートまとめん」



騎手と競走馬、c.1890-95



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スタートの前の紳士騎手』 ドガ | ネット美術館「アートまとめん」



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作家名：エドガー・ドガ 作品名：騎手 技法：リトグラフ 額サイズ：５４Ｘ４５ｃｍ イメージサイズ：２７．５Ｘ１９ｃｍ 作品の状態：良好 額の状態：キズあり 備考：【略歴】1834年～1917年 フランスの画家。パリの銀行家の家庭に生まれる。アングルの熱烈な弟子ラモートに師事し、アングル的伝統の古典主義の研究を続けるが、マネ、自然主義文学のゾラの影響で現実直感の方に転換。舞台、稽古場の踊り子、競馬の馬と騎手、入浴する女が彼の主要なテーマとなる。晩年は失明に近い状態になったが、彫刻やパステルなどを細々と制作した。代表作「3人の踊り子」(1873年)、「2人の洗濯女」(1876?78年)。