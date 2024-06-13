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エドガー・ドガ　 　　騎手
商品番号 B92277824029
商品名

エドガー・ドガ　 　　騎手
ブランド名 Bswirl
特別価格 税込 18,744 円
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商品詳細

作家名：エドガー・ドガ　　　作品名：騎手　　技法：リトグラフ　　額サイズ：５４Ｘ４５ｃｍ　　イメージサイズ：２７．５Ｘ１９ｃｍ　　作品の状態：良好　　額の状態：キズあり　　備考：【略歴】1834年～1917年　フランスの画家。パリの銀行家の家庭に生まれる。アングルの熱烈な弟子ラモートに師事し、アングル的伝統の古典主義の研究を続けるが、マネ、自然主義文学のゾラの影響で現実直感の方に転換。舞台、稽古場の踊り子、競馬の馬と騎手、入浴する女が彼の主要なテーマとなる。晩年は失明に近い状態になったが、彫刻やパステルなどを細々と制作した。代表作「3人の踊り子」(1873年)、「2人の洗濯女」(1876?78年)。
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