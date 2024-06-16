メンテナンス済　頭部管銀製　フルート　オールド・ムラマツ

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★ご購入の前に『プロフィール』を必ずお読み下さい★ムラマツM-40/60（定かではありません）頭部管：銀製主・足部管・キー：洋銀製外観、経年感・使用感あり打痕や凹みはありません。下記修理をしてあります。・分解磨きクリーニング・胴部・足部管の洗浄・頭部管の超音波洗浄・タンポバランス全体調整（タンポは現状です）・頭部管内ヘッド・コルク交換・欠品／不良パーツの補充／交換・ジョイント部調整このままで最低音～全音域・全音階、演奏出来ます。タンポは現状です。音が出し辛くなりましたら適宜交換して下さい。手間が掛かり楽器店や修理工房では別途、高額な追加プション処理となる磨き＆管の洗浄処理をしてあります。中古フルート特有の臭いはありませんので吹いていて厭になることは無いと思います。【付属品】・ハードケース 貼り革角部に 経年の革縮みに依る 裂けがあります。中古フルートに過度な期待感を持たれる方神経質な方はご遠慮下さい。迷わず現行新品をお買い求め下さい。今まで返品依頼を受けたことはありませんが期待していた外観／音色と違った等、万が一、品物がお気に召さない場合は受け取り評価前、到着後24時間以内にご連絡がある場合に限り返品に応じます。但し、如何なる理由にせよ往復の送料はご負担願います。またこちらでの返品された品物チェック時に手を加えている状態（分解等）が確認された、パーツが交換されている、発送前と違う状態（落下等で明らかに発送前と違うキズが発生等）が確認された場合は返品出来ません。プチプチを巻いて発送致します。