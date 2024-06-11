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- ウルトラ怪獣シリーズ ソフビ バキシム(タグ付き)
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商品詳細
高さ約16.5cmウルトラ怪獣シリーズ 中国製暗所にて保管しておりました。タグに若干のイタミがあります。商品に関するご質問や、追加して欲しい写真等ございましたら、気軽にコメントしてください。#ウルトラマン#怪獣#ウルトラ怪獣シリーズ#ソフビフィギュアシリーズ···ウルトラマンフィギュアシリーズ···ゴジラ/ガメラ/その他怪獣
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