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ウルトラ怪獣シリーズ ソフビ バキシム(タグ付き)
商品番号 L31836923282
商品名

ウルトラ怪獣シリーズ ソフビ バキシム(タグ付き)
ブランド名 バンダイ
特別価格 税込 1,600 円
在庫状況 あり

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商品詳細

高さ約16.5cmウルトラ怪獣シリーズ　中国製暗所にて保管しておりました。タグに若干のイタミがあります。商品に関するご質問や、追加して欲しい写真等ございましたら、気軽にコメントしてください。#ウルトラマン#怪獣#ウルトラ怪獣シリーズ#ソフビフィギュアシリーズ···ウルトラマンフィギュアシリーズ···ゴジラ/ガメラ/その他怪獣
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